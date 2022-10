Hinten dicht, vorne unberechenbar : Das sind die Gründe für den Neersbroicher Erfolgslauf

Fussball-Kreisliga Das Team von Coach Oliver Glogau ist in der Kreisliga A noch ohne Niederlage, steht nach zehn Spielen auf dem zweiten Platz. Dabei lautete die Devise bei den Sportfreunden Neersbroich vor der Saison noch, dass man möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte.

Nach unten muss Trainer Glogau inzwischen nicht mehr gucken. „Die Vorbereitung war nicht ganz so gut. Daher habe ich nicht gedacht, dass es so gut läuft“, sagt er. Allerdings zeigte sich bereits in der Rückserie der vergangenen Spielzeit, dass Neersbroich durchaus zu den besseren Teams der A-Liga zählt: Damals sammelte Glogaus Mannschaft nach schwacher Hinrunde noch 31 Punkte; Platz sechs in der Rückrundentabelle.