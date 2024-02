Start der zweiten Saisonhälfte Was in der Rückserie der A-Liga alles wichtig ist

Allerdings verlassen Sommer und Team den Verein zum Saisonende. Das kann Ansporn und Risiko zugleich für die Aufstiegsambitionen sein. Will Lürrip bis zum Saisonende Odenkirchen um den Aufstiegsplatz herausfordern, darf sich der Bezirksliga-Absteiger Ausrutscher wie gegen Venn (1:2) in der Hinrunde nicht mehr leisten. Das direkte Duell der beiden Teams steht am 25. Mai an.