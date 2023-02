Aufsteiger mit anhaltenden Personalproblemen Concordia Viersen zieht Team aus der A-Liga zurück

Sollten nicht mehr als zwei Kreisteams aus der Bezirksliga in die Kreisliga A absteigen, so gibt es nur einen zusätzlichen sportlichen Absteiger. So die Theorie. In der Praxis sieht es allerdings nicht so gut aus für die A-Ligisten im Tabellenkeller. Denn für jeden weiteren Absteiger aus der Bezirksliga würde es einen weiteren Absteiger in der Kreisliga A geben. Und da aktuell alle vier Abstiegsplätze der entsprechenden Bezirksliga von Mannschaften aus dem Kreis belegt sind, müssten momentan noch drei Teams den sportlichen Abstieg aus der Kreisliga A hinnehmen.