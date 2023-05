Aufstieg nach 16:0 gegen Holt II BW Wickrathhahn kehrt nach einem Jahr zurück in die A-Liga

„Wir sind verdient aufgestiegen, und das mit überwiegend Spielern aus Wickrathhahn. Den Weg wollen wir weiterhin bestreiten“, so Schmitz. Für Meistertrainer Marc Gülzow war der Wendepunkt die Hallenstadtmeisterschaft, nachdem das letzte Meisterschaftsspiel in 2022 gegen Welate Roj verloren ging. Doch das Auftreten der Mannschaft in der Halle mit Einzug in die Zwischenrunde, die Vorbereitung und dann die überzeugenden Rückrundenspiele bewogen ihn, seinen Vertrag zu verlängern. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung, diszipliniert gearbeitet und die Vorgaben immer umgesetzt – die Mannschaft hat mir vertraut, in dem, was ich wollte. Dann haben wir noch feinjustiert“, sagt Gülzow und fügt an: „Wir haben eine noch sehr junge Mannschaft. Erst in vier bis sechs Jahren dürften sie ihren Zenit erreichen.“