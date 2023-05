Aufstieg am Wochenende perfekt? Wickrathhahn steht vor Rückkehr in die A-Liga

„Dass die Holter Locos nun als erste Mannschaft in der Kreisliga A aufläuft, hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagt Thomas Schmitz, Sportlicher Leiter für die Senioren und Junioren in Wickrathhahn. „Wir haben vollsten Respekt vor dem Gegner aber das wird kein Duell auf Augenhöhe, dafür sind sie als Teilnehmer der Fairplay-Runde in der Kreisliga C sportlich zurzeit nicht für höhere Aufgaben geeignet. Siehe die 1:9-Niederlage gegen Neuwerk II letzte Woche“, fügt Schmitz an.