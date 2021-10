Siegloser Kreisligist hat neuen Trainer : SuS Schaag installiert Interimscoach für die Trendwende

Schaags Interimscoach Rainer Bruse. Foto: Fupa

Fussball-Kreisliga-A SuS Schaag ist in der Kreisliga A noch gänzlich ohne Sieg und belegt den vorletzten Tabellenrang. Die Trendwende beim Verein aus dem Nettetaler Süden soll nun ein alter Bekannter bringen, der den Verein 2020 in die Kreisliga A geführt hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Der Saisonstart hätte für den SuS Schaag durchaus besser laufen können. Der A-Ligist aus Nettetal ist mit nur einem Punkt aus sechs Spielen in die Saison gestartet und belegt damit aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Für eine Trendwende soll jetzt ein alter Bekannter sorgen.

Nachdem Markus Steffens sein Amt als Cheftrainer niedergelegt hat, übernimmt jetzt Rainer Bruse – zumindest bis zum Winter – die Position an der Seitenlinie. „Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, keine Mannschaft mehr zu trainieren. Meine Familie ist von Schaag aber komplett überzeugt und die Jungs sind wirklich klasse. Deswegen war es keine schwierige Entscheidung“ erklärt der Interimscoach die Gründe für seine Rückkehr. In der dreijährigen Amtszeit von Bruse gelang dem Verein im Sommer 2020 der Aufstieg in die Kreisliga A. An diesen Erfolg soll der 62-Jährige jetzt anknüpfen. Die Zielsetzung, die Bruse für seine Mannschaft ausgibt, ist dabei logisch: „Dass wir um den Klassenerhalt spielen würden, war klar. Es gibt fünf oder sechs Mannschaften mit denen wir mit Sicherheit mithalten können. Das Ziel ist, am Ende vor diesen Mannschaften zu stehen.“

Am vergangenen Sonntag gab Bruse bereits sein Comeback auf der Trainerbank. Gegen die TSF Bracht verloren die Gastgeber knapp mit 2:3. Schaag hatte sich zweimal nach Rückstand zurückgekämpft, am Ende aber doch noch den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen müssen. „Ich denke, dass wir unglücklich verloren haben. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt und auch taktisch gut gestanden“ analysiert der Trainer den ersten Auftritt unter seiner Leitung.

Dass das Team aus dem Nettetaler Süden in der Kreisliga A bestehen kann, hat es in der vergangenen Saison – die allerdings coronabedingt schon nach zehn Spieltagen abgebrochen wurde – gezeigt. Mit zwölf Punkten stand Schaag im gesicherten Mittelfeld.

Trainer Bruse will bis zum Winter vor allem die jüngere Generation im Team voranbringen. „Die jungen Spieler sind total motiviert und lernwillig. Die möchte ich bis zum Winter ein Stück weitergebracht haben“ sagt Bruse. Eine Zusammenarbeit über den Winter hinaus, kann sich Bruse indes nicht vorstellen: „Dass ich nur bis zum Winter bleibe, sollte in Stein gemeißelt sein. In meinem Alter habe ich zwar gelernt, niemals nie zu sagen, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“ macht der 62-jährige deutlich.