Deutlicher Sieg gegen PSV Befreiungsschlag für Wickrathhahn im Abstiegskampf

Wickrathhahn legte als Aufsteiger eine hervorragende Hinrunde hin und stand fest im oberen Mittelfeld der Kreisliga A – mit ordentlichem Polster zu den Abstiegsrängen. Dieses erweist sich nun in der Rückrunde als Faustpfand, denn Wickrathhahn hat in diesem Kalenderjahr bislang viele Ausfälle zu beklagen, die die Mannschaft nicht kompensieren kann. Entsprechend fielen die „Hahner“ Stück für Stück weiter nach unten in der Tabelle. Gegen den Polizei SV, dem Tabellendritten, gelang am Mittwochabend beim 3:0-Erfolg jedoch ein Befreiungsschlag.