Hinrundenbilanz ASV Süchteln II Junges Team, wackelige Defensive

Der Kader bleibt bestehen. Während der Saison hatten die Süchtelner insgesamt drei Abgänge zu verzeichnen. Mit Maik Orthmann (Dülkener FC) und Harun Pakirci (SC Viersen-Rahser) sind in der Winterpause zwei externe Neuzugänge zur Mannschaft gestoßen. Hinzu kommen einige Spieler, die aus ihren Verletzungen wieder zurückkommen. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse konnte die Mannschaft erst am 23. Januar in die Vorbereitung starten. Erfolgreich war man zuvor aber in der Halle, so gewann man erneut die Reserve-Stadtmeisterschaft in Viersen. In Testspielen trennte man sich 2:2 von Union Nettetal II, verlor gegen die VSF Amern 2:4 und besiegte den SC Niederkrüchten mit 2:0. Das letzte Vorbereitungsspiel endete 1:1 gegen Fortuna Dilkrath. Die Meisterschaft beginnt am 1. März gegen Tabellenführer Odenkirchen.