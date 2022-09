Andrej Ferderer führt Torjägerliste an : Das Torjuwel der Red Stars

Andrej Ferderer (links) jubelt über eines seiner vier Tore beim 4:1-Erfolg gegen den Polizei SV. Foto: Fupa

Fußball-Kreisliga A Mit 20 Jahren ist Andrej Ferderer derzeit der torgefährlichste Spieler der A-Liga. Seine Quoten sind beeindruckend, sein Ziel der Aufstieg mit den Red Stars in die Bezirksliga.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst Höckendorf

Der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga A sind die Red Stars. Das hat vor allem Gründe in der Offensive: Mit 32 Toren in bisher absolvierten sieben Ligaspielen sind die Red Stars das torhungrigste Team der Kreisliga A. Und als bester Torschütze sticht Andrej Ferderer mit zwölf Toren heraus – er führt damit auch die Torschützenliste der Liga an. Setzt er eine alte Tradition der Roten Sterne fort?

Neben ihm gehören zur Offensive des Tabellenführers Arthur Mehl und Eugen Schröder, beide Torjäger sind allerdings schon über 30 Jahre alt. Ilja Lichtenwald und Dmytro Dobrianskyi haben ebenfalls oft bewiesen, dass sie zu den Vollstreckern gehören, gehen aber auch schon in Richtung 30 Jahre. Da kommt Ferderer dem Verein mit seinen 20 Jahren gerade recht, um die großen Fußstapfen seiner Vorgänger zu füllen.

„Fußball ist mein Leben. Ich liebe es, Tore zu schießen und meinem Team damit zu helfen, erfolgreich zu sein“, sagt Ferderer, der Auszubildender im dritten Lehrjahr ist. „Ich bin von klein auf bei den Red Stars, das ist wie eine zweite Familie für mich. Meine Kameraden geben mir die nötige Rückendeckung und helfen mir, mich immer weiter zu entwickeln“, sagt Ferderer weiter, der auch viel auf seinen älteren Bruder Alexander hört, der ebenfalls bei den Red Stars spielt.

Sollte er allerdings weiterhin so viele Tore schießen, taucht Ferderer automatisch auch auf dem Radar höherklassiger Vereine auf. Darauf angesprochen, sagt er, dass er sich „alles anhören würde“, aber am liebsten mit seinem Heimatverein den Schritt in die Bezirksliga machen würde. Zumindest aktuell läuft dieses Vorhaben nach Plan: Aus den ersten sieben Spielen holten die Red Stars sechs Siege und 19 Punkte. Ferderer traf in sechs Spielen davon, gegen Concordia (9:0) und den PSV (4:1) gar viermal.

Schon im Juniorenbereich schoss Ferderer alles kurz und klein. In den drei Jahren als A-Junior erzielte er in 21 Spielen 59 Tore. Im Seniorenbereich trat er in 31 Begegnungen für die erste Mannschaft und die Reserve an und brachte den Ball 30 Mal im gegnerischen Tor unter. Quoten, die es selten im Fußball zu finden gibt.