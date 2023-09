Kreisligaprimus weiter ohne Gegentor 6:0 für Odenkirchen – Hehns Gegenwehr hält 50 Minuten

Einen Zähler wünschte sich Hehns Trainer Torsten Müller vor Spielbeginn, war am Ende aber auch nicht enttäuscht ob der deutlichen Niederlage. Verständlich, denn zumindest bis zur Halbzeitpause war es eine ausgeglichene Partie, in der die diesmal in Weiß spielenden Gäste optisch ein leichtes Übergewicht hatten und auch mit dem 1:0 aus der zehnten Minute führten. Marcel Kalski konnte das Zuspiel von Ilias Kayhani erst im Nachschuss im Tor unterbringen. Die einzige weitere Chance in Hälfte eins verbuchte Domenik Pötter für die Sportfreunde, doch er scheiterte an Odenkirchens Torhüter Marvin Spinnrath (30.). Eine Minute vor Abpfiff der ersten Hälfte hatte Hehns Leon Klerx Glück, dass er nach einem überharten Einsteigen die Gelbe und nicht die Rote Karte sah.