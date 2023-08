13:0-Sieg über GW Holt Die SpVg Odenkirchen fegt durch die Kreisliga A

In der zweiten Hälfte machten die Kicker von der Beller Mühle dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Keine 60 Sekunden brauchten die Schwarz-Gelben, ehe sie einen erneuten Treffer bejubeln durften. Semih Simsek erzielte das 8:0. Diesem ließ er in der 56. und 61. Minute noch zwei weitere Treffer folgen und erzielte wie sein Kollege Mehmet-Kaan Ilgörmez einen Hattrick. Holt vermochte auch nach dem Seitenwechsel nur wenig bis gar nichts dagegen unternehmen. So gaben sich die Mannen von Odenkirchens Trainer Simon Sommer nicht mit dem mittlerweile schon zweistelligen Ergebnis zufrieden. In der 69. Minute konnte Magnus Lambertz erst auf 11:0 erhöhen, ehe er in der 85. Minute sogar noch das 12:0 erzielte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Thomas Tümmers in der 88. Minute mit dem 13:0 Endstand.