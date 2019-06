Fußball : Das sind die neuen Einteilungen

Mönchengladbach Nachdem 107 der 108 Teilnehmer an der Bezirksliga-Saison 2019/20 feststehen, hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) am Dienstagmorgen die Staffeleinteilungen für die beiden Landes- und sechs Bezirksligen bekanntgegeben.

In den beiden neuen Gruppen der Landesliga 2019/20 dürfen sich die Mannschaften auf den einen oder anderen neuen Gegner einstellen, denn der Zuschnitt hat sich doch ein wenig ändern müssen. Hatte man im Vorfeld mögliche Modelle ausgelotet, so war bereits klar geworden, dass es nicht einfach werden würde, zwei homogene Staffeln zu bilden. Aus sieben Kreisen kommen dann die Teams in Gruppe 2: Vier Mannschaften aus dem Kreis Kempen-Krefeld bilden hier die größte Gruppe, je drei kommen aus Mönchengladbach/Viersen – der 1. FC Mönchengladbach, die DJK/VfL Giesenkirchen als Aufsteiger und der ASV Süchteln –, Moers und Rees-Bocholt – da haben einige Mannschaften also größere Reisen vor sich. Die Kreise Grevenbroich/Neuss und Kleve-Geldern sind noch mit je zwei Teams dabei, der einzige Oberhausener Vertreter, die SpVgg Sterkrade-Nord, komplettiert hier das Feld.