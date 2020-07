Handball : TV Korschenbroich sagt „Hand.Ball.Herz“-Turnier ab

Korschenbroich Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Unsicherheit hat der TV Korschenbroich sein Turnier „Hand.Ball.Herz“, das am 25. Juli ausgetragen worden wäre, abgesagt. Derweil laufen die Vorbereitungen auf den Saisonstart.

In diesem Sommer wird es erstmals seit fünf Jahren kein „Hand.Ball.Herz“-Turnier in der Korschenbroicher Waldsporthalle geben. Das Turnier hätte in diesem Jahr am 25. Juli ausgetragen werden sollen. „Wir bedauern außerordentlich, dass wir das bei vielen Zuschauern beliebte Heimturnier in diesem Jahr leider absagen müssen“, sagte Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter beim TV Korschenbroich.