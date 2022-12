Frank Mitschkowski schreibt über Budenzauber in Mönchengladbach Stadtmeisterschaft ist Treffpunkt für den gesamten Fußballkreis

Aber wie ist ein Team in der Halle erfolgreich? Eine Mannschaft muss mit seinen vier Feldspielern diszipliniert und kompakt agieren, entweder in einer 2-2- oder in einem 3-1-Formation, die ich immer gerne gespielt habe. Das schnelle Umschalten in die Defensive ist entscheidend. Denn ich bin der Meinung, dass 80 Prozent der Tore nach einem Ballverlust fallen, also nach einem Konter – weil die eine Mannschaft nach Ballgewinn dann zumeist in Überzahl angreift und der Gegner unsortiert ist. Es ist schwierig, aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen – außer du bist individuell enorm stark. In der Vergangenheit haben wir viele Ausnahmespieler gesehen wie Thorben Schmitt, Christian Kühl, Ali Salgin oder André Kuhlen, die es verstanden haben, die Banden als Mitspieler einzusetzen und Gegenspieler so aus dem Spiel zu nehmen. Solche Spieler sind das Salz in der Suppe und machen den Hallenfußball zu etwas Besonderem. Leider sind diese Typen aber weniger geworden.