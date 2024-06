Speedkletterer scheitert in Olympia-Quali Leander Carmanns verpasst die Olympischen Spiele

„Ich bin enttäuscht, es ist natürlich der Traum von jedem Sportler. Vor allem da Speed-Klettern in Paris das erste Mal als Solo-Disziplin dabei ist, da wäre man schon gerne dabei“, sagte Carmanns nach dem Wettkampf. Beim kontinentalen Qualifikations-Turnier im September war er bereits sehr knapp am Olympia-Ticket gescheitert. „Es war klar, dass es sehr unrealistisch wird, sich jetzt zu qualifizieren, weil in Shanghai und Budapest die Top 30 der Welt angetreten ist“, so Carmanns. Man sei also nicht nach Budapest gefahren mit dem Ziel, das Ticket für die Olympischen Spiele zu lösen. „Ich bin nicht in der Form aktuell, ich hätte für die Qualifikation noch mal zwei bis drei Zehntel unter meiner Bestzeit (5,24, Anm. d. Redaktion) klettern müssen. Aber das schlummert in mir, die Grundsubstanz ist da“, glaubt er.