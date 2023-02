Sportler Kevin Winkens aus Viersen Top-Athlet im Crossfit, Markengesicht auf Instagram

Als Athlet stehen für ihn demnächst Wettkämpfe in Griechenland und Belgien an, zusätzlich ist Spanien geplant. Zudem geht es für seine Box um die Titelverteidigung in der Bundesliga, die sich als bundesweites Event etabliert hat. Die Livestreams verfolgen nicht selten mehrere Tausend Zuschauer. Im März stehen die regionalen Wettkämpfe an, in denen sich die 16 besten Teams für die Playoffs qualifizieren. Winkens Box muss sich in Köln mit sieben anderen regionalen Teams messen. Im Mai geht es dann um den Titel und einen großen Wanderpokal, der bis vor einigen Wochen noch in Viersen im Schaufenster stand. Winkens geht davon aus, dass sein Team wieder mit um den Sieg kämpft.