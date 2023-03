Sieg im Spitzenspiel gegen Almere VVV Venlo spielt sich nach der Pause in einen Rausch

Keuken Kampioen Divisie · VVV Venlo ist ein großer Schritt im Aufstiegskampf gelungen: Gegen den direkten Konkurrenten Almere City feierte der niederländische Zweitligist am Montag einen 3:1-Sieg. Dabei lag der Gegner zunächst in Führung, in der zweiten Hälfte drehte VVV jedoch auf – samt Traumtor von Kees de Boer.

14.03.2023, 13:04 Uhr

Per sehenswertem Treffer erzielte Kees de Boer das zwichenzeitliche 2:1. Foto: Heiko van der Velden

Die VVV Venlo hat am Montagabend sein Spitzenspiel auswärts bei Almere City mit 3:1 gewonnen und damit Almere in der zweiten niederländischen Liga überholt – Venlo liegt nun auf Platz drei. Trainer Rick Kruys konnte erstmalig in diesem Kalenderjahr seinen Kapitän und Top-Torjäger Sven Braken von Anfang an aufbieten, Soulyman Allouch nahm dafür auf der Bank Platz. Die Gäste aus Venlo begannen die Partie druckvoll und nach drei Minuten standen bereits zwei Möglichkeiten durch Sven Braken und Nick Venema auf dem Notizblock. Venlo feiert höchsten Saisonsieg gegen Den Bosch VVV festigt Aufstiegsambitionen Venlo feiert höchsten Saisonsieg gegen Den Bosch Doch im Anschluss waren es die Hausherren, die das Kommando übernahmen. Nach 18 Minuten ging Almere dann auch folgerichtig in Führung. Während VVV-Keeper Ennio van der Gouw den Versuch von Lance von Duijvestijn noch parieren konnte, war er gegen den Nachschuss von Jochem van de Kamp machtlos – das 1:0. Im Anschluss dominierte Almere weiterhin, Venlo hatte zunächst wenig entgegenzusetzen. Nach dem Seitenwechsel griff Trainer Kruys ein und brachte mit Daan Huisman für Richard Sedlacek und Mitchell van Rooijen für Robin Lathouwers zwei frische Kräfte, die am Freitag gegen Den Bosch nur zu Kurzeinsätzen kamen. Diese Wechsel zahlten sich aus: VVV agierte griffiger als im ersten Durchgang und wurde belohnt: Eine Flanke von Kees de Boer köpfte Nick Venema zum 1:1-Ausgleich in die lange Ecke (49.). Nur fünf Minuten später folgte ein Geniestreich von de Boer selbst, der einen Steilpass erlief, sich bei der Ballannahme einmal um die eigene Achse drehte und den Ball in der gleichen Bewegung über den herausstürmenden Torhüter von Almere schlenzte – die sehenswerte 2:1-Führung. Wie sich VVV Venlo zu einem Aufstiegsaspiranten entwickelt Zweitligist hat die Play-offs im Blick Wie sich VVV Venlo zu einem Aufstiegsaspiranten entwickelt Nun dominierte Venlo und erzielte noch einen dritten Treffer: Martijn Berden und Kees de Boer spielten sich drei Flachpässe im gegnerischen Strafraum zu, überrumpelten damit die bis dato beste Defensive der gesamten Liga, und Berden schob zum 3:1 ein (61.). Almere kam zwar noch in eine Drangphase, doch Ennio van der Gouw im Kasten des VVV parierte mehrfach stark. Zehn Minuten vor dem Ende traf Almere zudem den Pfosten. Mit dem Dreier liegt Venlo nun nach 29 von 38 Spieltagen mit 51 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, der am Saisonende einen Platz in den Aufstiegs-Play-offs in die Eredivisie bedeuten würde. Der Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz beträgt neun Punkte, der Vorsprung auf den ersten Nicht-Play-off-Platz elf Zähler. Am Sonntag (19. März) empfängt Venlo den derzeitigen Tabellenneunten Roda JC Kerkrade zum Limburger-Derby heimischen im Covebo Stadion – De Koel.

(dbr)