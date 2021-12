Hinrundenfazit VVV Venlo : Noch in der Findungsphase

Siege waren selten. Foto: Heiko van der Velden

Keuken Kampioen Divisie Analyse Nach dem Abstieg aus der Erstklassigkeit hagelt es für die VVV Venlo mehr Niederlagen als Siege in der 2. Liga. Das liegt an einem großen personellen Umbruch, aber auch an Unkonzentriertheiten auf dem Platz. Dennoch haben die Verantwortlichen ambitionierte Ziele für die Zukunft.

Von Heiko Van der Velden

Für VVV Venlo ist in der vorletzten Woche ein enttäuschendes Jahr 2021 zu Ende gegangen. Mit 2:3 unterlag man im letzten Spiel des Jahres in der Keuken Kampioen Divisie, der 2. niederländischen Liga, dem Tabellenvorletzten TOP Oss. Es war die elfte Niederlage im 20. Saisonspiel – bei nur sieben Siegen. In Summe macht das einen enttäuschenden zwölften Tabellenplatz für das Team von Trainer Jos Luhukay. Nachdem die Grenzstädter im vergangenen Sommer nach vier Jahren Erstklassigkeit in der Eredivisie den Gang in die Zweitklassigkeit antreten mussten, läuft es eine Etage tiefer bislang nicht wirklich rund. Zwar sind die Aufstiegs-Playoffs für Venlo weiterhin in Reichweite, doch ist die Ausgangslage nicht unbedingt vielversprechend.

Gründe für den sportlichen Absturz gibt es mehrere. Zum einen fand im Sommer ein großer Umbruch statt. Neben 16 Abgängen fanden neun externe Neuzugänge den Weg nach Venlo. Daneben gab Trainer Luhukay vor allem Talenten aus dem eigenen Nachwuchs eine Bewährungschance. „Dieser Weg ist natürlich mit Rückschlägen verbunden, dessen waren wir uns vor der Saison bewusst“, sagt Luhukay selbstkritisch. Mit Ertan Hajdaraj (18) und Jonas Theuerzeit (19) feierten auch zwei deutsche Talente ihr Debüt im Profiteam der VVV.

Neben dem personellen Umbruch gab es auch sportliche Probleme auf dem Platz. Späte Gegentore kosteten der Mannschaft mehrere Punkte. Das begann bereits am 1. Spieltag: Beim 2:2-Unentschieden gegen NAC Breda fiel der Ausgleich durch Boris van Schuppen in der Nachspielzeit (90.+1). Wenige Tage später verlor Venlo aufgrund eines weiteren Gegentreffers in der Nachspielzeit bei Top Oss mit 1:2 (90.+2). Den ersten Sieg konnten die Venloer am 3. Spieltag dank des Doppelpacks durch Erik Sorga mit 2:1 gegen Almere City feiern. Insgesamt verlor man acht Spiele mit nur einem Gegentor Unterschied – was zeigt, dass Venlo oftmals auf Augenhöhe mit den Gegnern war.

Venlo wirtschaftet seit Jahr gut und lebt nie über seine Verhältnisse. Die Verantwortlichen des Vereins geben nur das Geld aus, was ihnen zur Verfügung steht. Jeder Transfer muss daher gut überlegt sein. Der Zuschauerausschluss aufgrund der Corona-Pandemie hat in der Hinsicht den Verein finanziell getroffen. Es wird daher etwas dauern, bis die Mannschaft auch aufgrund des Budgets wieder mit um den Aufstieg in die Eredivisie spielen wird. Ein Transfer für die Rückrunde ist allerdings bereits fix: Stürmer Nick Venema von Ligakonkurrent Jong FC Utrecht verstärkt den Kader. Er traf in dieser Saison bereits achtmal – unter anderem auch zweimal gegen Venlo.

Geschäftsführer Marco Bogers ist sich der schwierigen Situation bewusst, hat aber dennoch ein ehrgeiziges Ziel vor Augen. „2021 war ein enorm schweres Jahr für Venlo. Der Abstieg nach vier Jahren Eredivisie, der coronabedingte Ausschluss von Zuschauern, damit einhergehende Etatkürzungen, eine neue junge Mannschaft, die im Findungsprozess ist. Doch wir sind ambitioniert und wollen uns in dieser Saison für die Aufstiegs-Play-offs qualifizieren“, sagt Bogers. Darüber hinaus sei man täglich mit den Zukunftsplänen des Vereins beschäftigt. „Wir werden unsere Vision zu einem stabilen Eredivisie-Club 2025 Anfang kommenden Jahres der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt Bogers weiter.