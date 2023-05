Sieg nach Verlängerung Tura Brüggen gewinnt gegen Fischeln den Kreispokal

Brüggen hatte in der Anfangsphase gleich zweimal Glück, als Fischeln zwei Bälle an den Torpfosten setzte. Ein Schlenzer in der 27. Minute durch Brüggens Jan Grylak ging knapp über das Tor. Der Elf von Jakob Scheller konnte im ersten Durchgang zu wenig Akzente in der Offensive setzen, hatte durch Nils Bonsels (56.) und Daniel Kawohl (60.) nach dem Seitenwechsel allerdings zwei gute Möglichkeiten zum Führungstreffer.