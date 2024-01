Erfolgslauf der KSF Mönchengladbach Kegler stehen vor dem Sprung in die Regionalliga

Damals befand sich die gesamte Mannschaft im Umbruch. Denn der große Kegelverein der Stadt war über viele Jahre der SKV Mönchengladbach, einst Zweitligist. Doch so wie der Kegelsport über Jahre an Attraktivität einbüßte, so verlor auch der SKV an Zugkraft. 2021 war der Verein am Ende, niemand wollte mehr in den Vorstand. Daraufhin brachte Röder, ehemaliger Handballer, der bereits in der dritten Mannschaft des SKV spielte, den Verein mit Welfia Mönchengladbach zusammen. Am 1. Januar 2022 war die Fusion amtlich: Der SKV ging in der neuen Kegelabteilung von Welfia auf. Trainiert und gespielt wird im Keller der Jahnhalle.