Abschluss der Saison „Doppelsieg“ für Gladbacher Kegelvereine

Spannender ging es in einem privaten Duell zwischen den beiden Vereinen zu. Denn in der sogenannten Einzelwertung kämpfen Marcel Weinholz von den Kegelsportfreunden und Jonas Keßmeier aus Rheydt um den Spitzenplatz. Doch auch in dieser Wertung holten die Kegler vom VfL Welfia am Ende den Sieg: Mit 111 Einzelwertpunkten in 15 Spielen und einem Schnitt von rund 818 Holz, also umgeworfene Kegel, war Weinholz der Spieler der Saison. Keßmaier musste zudem am letzten Spieltag aus privaten Gründen aussetzen und landete letztendlich in der Einzelwertung mit 101 Einzelwertpunkten und durchschnittlich 773 Holz auf Platz auf Rang vier. Ebenfalls zu den zehn besten Keglern der Liga gehörten Stefan Jülich (KSF Mönchengladbach) auf Platz sieben und Udo Spielmanns (KSK 50 Rheydt) auf Rang zehn.