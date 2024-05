Karate-Meister aus Gladbach überraschend verstorben Sho Dai trauert um Rainer Wenzel

Als langjähriger Lehrer bereitete er zahlreiche Karateka bis zur Prüfung zum 3. Dan (Schwarzgurt, dritter von zehn Meistergraden) vor. Seine Trainingsschwerpunkte lagen im Kihon, Kata und Kumite. Ausgleich fand er in der Musik als Klavierlehrer an der Musikschule und im Erlernen von Fremdsprachen wie den Grundlagen des Japanischen. Über die Jahre feierte Wenzel etliche Siege und Erfolge bei Turnieren. 2018 erwarb er selbst mit dem 6. Dan seinen höchsten persönlichen Meistergrad. Wenzel widmete sich auch den traditionellen philosophischen Grundlagen der Kampfkunst in spiritueller Form.