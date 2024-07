Vorbild Rugby Wie der Amateurfußball von einer EM-Regel profitieren soll

„Ich musste bei der neuen Regel sofort an Tobias Busch denken. Wie soll er künftig noch an Spielzeit kommen?“, sagt Frank Mitschkowski, Trainer des Landesligisten ASV Süchteln, lachend über seinen Stürmer. Er fügt jedoch ernstgemeint an: „Emotionalität gehört zum Fußball dazu. Es hat insgesamt aber eine Entwicklung genommen, die nicht mehr gut war. Jeder Pfiff wurde sofort kommentiert, alle liefen auf den Schiedsrichter zu.“ Unter anderem auch, da es im TV-Fußball so vorgelebt wurde. „Die jungen Spieler schauen sich das ab“, so Mitschkowski. „Die neue Regel ist im Interesse der Schiedsrichter. Sie sollen ja weiter Spaß an ihrem Hobby haben. Ich finde es gut.“