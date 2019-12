Fußball-Kreisliga A : Rückrundenstart ganz nach dem Geschmack von Hardt

Fußball-Kreisliga A Während die Konkurrenz patzte, feierte Hardt einen deutlichen Sieg.

SC Rheindahlen - Fortuna 1:1 (1:0). Ein schmeichelhafter Punktgewinn für Fortuna, denn Rheindahlen hatte neben der Halbzeitführung durch Bennet Grefen (33.) zahlreiche Tormöglichkeiten, die nicht verwertet wurden oder im letzten Moment vor der Torlinie geklärt wurden. Fortuna war nur bei Freistößen gefährlich und nutzte den letzten in der Nachspielzeit durch Sebastian Ilie (90.+5) zum glücklichen Unentschieden. SCR-Coach Michael Schroers klang auch ein wenig enttäuscht. „Wir belohnen uns einfach nicht. Aber wenn du die Chancen nicht reinmachst, brauchst du dich nicht wundern, wenn es nicht zum Sieg reicht. Das war unter anderem gegen Hardt oder Korschenbroich so, dass wir das Spiel im Griff hatten und wir am Ende mit leeren Händen dastanden“, so der Übungsleiter