Zweite Fight Night in Viersen Neuauflage des Kampfsport-Events möchte Besucherzahl verdoppeln

Nach dem Erfolg der Erstauflage veranstaltet das Iron Gym Viersen am Samstag seine zweite Fight Night in der Sporthalle an der Weiherstraße. Waren es bei der Premiere noch 17 Kämpfe, die stattfanden, so sollen es diesmal noch einige mehr werden, wie der Vorsitzende Mischa Lamerz erklärt: „Aller Voraussicht nach wird es über 20 Kämpfe im Muay-Thai-Boxen, traditionellen Boxen und der Kategorie K-1 geben.“ Aber Lamerz weiß auch, dass durch Krankheit oder Verletzung mal schnell ein Kampf ausfallen könnte.