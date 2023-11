Hockey-Spielerin Julia Sonntag Mönchengladbacherin zur Welttorhüterin nominiert

Für Julia Sonntag, die eine tolle EM spielte und auf dem Weg zur Bronzemedaille lediglich ein Gegentor hinnehmen musste, kam die Nominierung unerwartet: „Ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass die Nominierungen jetzt veröffentlicht wurden und habe auch im Vorfeld nichts davon gewusst. Dementsprechend überrascht war ich, aber ich freue mich riesig. Es ist eine absolute Ehre, auf dieser Liste zu stehen. Natürlich ist es ein Teamsport und es steht an erster Stelle, was man gemeinsam als Mannschaft erreicht. Dennoch ist eine Nominierung für eine solch individuelle Auszeichnung etwas Besonderes und ich genieße aktuell den Moment,“ gibt die 85-malige Nationalspielerin einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt. Bereits am Wochenende reiste sie mit der Damennationalmannschaft zu einem Lehrgang nach Südafrika und bereitet sich dort auf das Olympia-Qualifikationsturnier, welches im Januar in Indien stattfinden und die letzte Chance auf ein Ticket für Paris 2024 birgt, vor.