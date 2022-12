Verein erhöht Mitgliedsbeiträge um mehr als das doppelte Jugendspieler beim 1. FC Mönchengladbach zahlen nun 480 Euro

Jürgen Schröder (Name geändert) will seinen Augen und Ohren nicht trauen, als er auf einer Informationsveranstaltung am 6. Dezember von der neuen Beitragsordnung beim 1. FC Mönchengladbach hört. Schröders Sohn spielt in der Jugend des 1. FC, bisher hatte ihn das 180 Euro im Jahr gekostet. Aufgrund des heiklen Themas möchte er anonym bleiben. Am Nikolaustag sei jede Jugendmannschaft einzeln für eine halbe Stunde zum Gespräch mit der Vereinsführung einbestellt worden, Präsident Christian Oh leitete die Veranstaltung, auch der Sportlicher Leiter der Jugend, Timo Wendelen, sei vor Ort gewesen. So erzählt es Schröder unserer Redaktion.