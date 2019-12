Jugendhandball : ATV-Mädchen siegen auch im Derby

Jugendhandball Biesels A-Jugend gewann in der Oberliga gegen die Spielgemeinschaft aus Rheydt und Korschenbroich. Der Primus spielte stark auf – auch ohne zwei Stammkräfte.

Überhastete Aktionen und schlechte Abschlüsse brachten den ATV zunächst in Rückstand. Die JSG nutzte diese Fehler und ging in der dritten Minute 3:1 in Führung. Nach einer kurzen Ansprache fing sich Finks Team aber wieder und drehte das Spiel nach acht Minuten auf ein 6:5. Nach einer Schrecksekunde, in der sich Leistungsträgerin Natalia Koc schwerer verletzte, waren die Mädels kurz geschockt, rückten dann aber noch enger zusammen und schraubten das Ergebnis zur Halbzeit bis auf 17:12 in die Höhe.