Jugendturnier mit vielen Bundesligisten RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Co. zu Gast bei RW Venn

24 Jugendmannschaften sind am Wochenende auf der Venner Alm zu Gast, darunter unter anderem die U11-Teams aus den Nachwuchsleistungszentren (NLZ) der Bundesligisten Leipzig, Bochum, Hertha BSC, Hoffenheim, Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt, Augsburg, Köln und von Borussia Mönchengladbach. Hinzu kommt aus Belgien die KAS Eupen und aus Österreich Rapid Wien sowie Sturm Graz. Sie messen sich mit den Gladbacher Jugendteams aus Hockstein, Wickrathhahn, von Polizei SV, Broich-Peel, den Sportfreunden Neuwerk – und natürlich der U11-Jugend von Rot-Weiss Venn. Am Freitag reisen die Teams an, am Samstag findet das Hauptturnier von 10 bis 17 Uhr statt. Am Sonntag folgen noch zahlreiche Freundschaftsspiele der Teams auf der Anlage in Venn. Es ist das zweite Mal, dass der Verein das Turnier austrägt.