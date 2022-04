Internationales Testspiel gegen die Boston Bolts : Sportfreunde Neersbroich bekommen Besuch aus den USA

In einem Testspiel trafen die C-Junioren der Sportfreunde Neersbroich auf ein Jugendteam der Boston Bolts aus den USA. Foto: Udo Koch

Jugendfussball Die C-Junioren der Sportfreunde Neersbroich haben sich in einem Freundschaftsspiel mit den Boston Bolts aus den USA gemessen. Vermittelt hatte den Kontakt ein ehemaliger Nachwuchsspieler des Vereins.

„First Touch“, „Go on“, „Keep possesion“. Es waren ungewohnte Kommandos, die da vergangene Woche bei den Sportfreunden Neersbroich über die Platzanlage schallten. Für diese Anweisungen verantwortlich war das amerikanische Trainerduo der Boston Bolts. Mit einem Nachwuchsteam aus 14- und 15-Jährigen Fußballern reisten die Bolts von der amerikanischen Ostküste für eine Woche durch die Niederlande und Deutschland – und machten am Ende ihres Aufenthalts bei den Sportfreunden Neersbroich für ein Testspiel gegen die C-Junioren halt.

Vor dem Spiel tauschten die Kapitäne Schal und Wimpel aus. Foto: Udo Koch

„So ein internationales Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft aus Amerika ist schon ein großes Highlight für unsere Jungs“, erklärte Udo Koch, Vorsitzender der Sportfreunde. „Unser U15-Coach Sascha Fahl war auch direkt begeistert von der Idee und wir haben 19 Spieler zusammenbekommen, obwohl das Spiel ja in den Osterferien lag.“

Den Kontakt zu den Boston Bolts haben Max Krause, ehemaliger Jugendspieler der Sportfreunde Neersbroich, und seine Eltern vermittelt. Der heute 23-Jährige ist unweit der Neersbroicher Anlage aufgewachsen, hat bei den Sportfreunden mit dem Fußballspielen begonnen, ehe ihn sein Weg über den 1. FC Mönchengladbach ans Holy Cross College in Massachusetts geführt hat. In den Pausen der amerikanischen College-League spielte Krause damals zusätzlich noch in der sogenannten Summer League – eben für die Boston Bolts.

Auf ihrer Reise durch Europa machten die Nachwuchskicker aus den USA einige Testspiele gegen niederländische Jugendteams. Der Trip sollte aber mehr als nur das Sportliche abdecken. „Wir waren mit den Spielern beim niederländischen Pokalfinale zwischen Ajax und PSV, haben das Anne-Frank-Haus besichtigt und Treffen mit anderen Jugendlichen organisiert“, erklärte Jan Pruijn, der die Reise für die Boston Bolts geplant hat.

„Mir ist es wichtig, dass die Jugendlichen nicht nur Fußball spielen, sondern auch soziale Kontakte erleben.“ Und da war der Besuch bei den Sportfreunden Neersbroich ein optimaler Abschluss. „Nach dem Spiel waren alle Spieler und Eltern zum Grillen auf der Anlage eingeladen“, sagt Udo Koch. „Dabei sind unsere Jungs mit den Spielern aus Amerika ins Gespräch kommen und haben sich ausgetauscht. Es war auf jeden Fall eine tolle Stimmung.“

Auch den Bolts hat der Aufenthalt so gut gefallen, dass sie in Zukunft gerne wieder mit ihren Jugendteams in Neersbroich vorbeikommen wollen. In die USA wurden die Sportfreunde natürlich auch schon eingeladen.