Niederlagen für A- und B-Junioren 1. FC-Junioren unterliegen bei Quali-Spielen für die Niederrheinliga

Sowohl die FC-Junioren als auch die Gäste aus Essen kamen zunächst schwer in Fahrt. Gegenseitiges Abtasten und nach einem Schwachpunkt in der gegnerischen Abwehr zu suchen, schien die oberste Prämisse zu sein. So gelang dem FC der ersten Torschuss des Spiels in der 24. Minute. Drei Minuten später hatte Nikita Schneider das 1:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss verfehlte den langen Pfosten. Praktisch im Gegenzug hatte Essen die erste Möglichkeit, doch FC-Torhüter Lukasz Konpa verhinderte die Gästeführung. Essen versuchte es daraufhin mit Schüssen aus der Distanz, jedoch ohne Gefahr für das FC-Tor. In der 39. Minute gab es eine wahrscheinliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters, als er auf Handspiel im Strafraum entschied. Dabei war ein abgefälschter Schuss dem FC-Spieler an das Schultereck gesprungen, ohne aktive Bewegung der Hand zum Ball. Die Chance vom Punkt ließ sich Essens Spieler nicht entgehen.