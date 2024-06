Erfolgreicher Nachwuchs FV Mönchengladbach dominiert Stadtmeisterschaft der Mädchen

Künftig will sich die Frauen-Abteilung dann schrittweise in ihren Leistungen verbessern, vordere Tabellenplätze bei den U15- und U13-Mädels in der abgelaufenen Saison waren erste positive Anzeichen. Auch der Zulauf an interessierten Mädchen hält laut Verein an, insbesondere im jüngeren Bereich seien jede Woche Mädchen zum Probetraining am Sportplatz. Dies alles zu bewältigen ist eine große Aufgabe, bei der sich ein generelles Problem bemerkbar macht, das viele Vereine derzeit erleben: Es fehlt an engagierten und qualifizierten Trainer, die den Zeitaufwand betreiben wollen, Trainings- und Spielbetrieb zu gestalten.