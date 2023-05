Neuwerk beste regionale Mannschaft Fortuna Düsseldorf „überraschender“ Sieger beim U11-Cup in Venn

„Düsseldorf ist ein etwas überraschender Sieger. Sie haben sich nach der Vorrunde gesteigert und waren ab dem Viertelfinale schließlich die beste Mannschaft“, sagt Mischa Bongarz, der Turnierorganisator. In der Gruppenphase war die Fortuna nur als Gruppenzweiter hinter dem FC Augsburg in die nächste Runde gekommen, zog ab dort aber souverän gegen die TSG Hoffenheim (3:0) und RB Leipzig (3:0) ins Finale ein. In dem anderen Halbfinale setzte sich Eintrach Frankfurt mit 3:1 gegen den FC Augsburg durch, der wiederum das Spiel um Platz drei gegen RB Leipzig gewann (2:0). Die U11 von Borussia Mönchengladbach schied bereits als Gruppenvierter in der Vorrunde aus.