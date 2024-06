Bildergalerie Das war der Süchtelner Höhencup

600 Kinder nahmen am Höhencup teil. Insgesamt wurden sieben Turniere der Jahrgänge 2013 bis 2918 ausgespielt, also Bambini, E- und F-Jugend. Hier spielte bei den E-Jugend-Kickern des Jahrgangs 2013, FC Wegberg-Beeck gegen Blau-Weiß Concordia Viersen. Beeck gewann seine Vorrunden-Gruppe und sicherte sich Platz drei in der Finalrunde, das Spiel um Platz drei gewann man gegen Concordia mit 3:0.