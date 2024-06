Erfolg für die A-Jugend 1. FC Mönchengladbach qualifiziert sich für Niederrheinliga

Durch das 6:0 spielt die A-Jugend des FC kommende Saison wieder in der Niederrheinliga, die der Verein im vergangenen Jahr wegen der schlechteren Tordifferenz verpasst hatte. Für Christian Oh, Trainer der A-Junioren und gleichzeitig auch der Vereinsvorstand, war der Sieg hochverdient. „Was den Sonntag zuvor in der Gruppenphase nicht geklappt hat, haben wir heute wesentlich besser gemacht. Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte Oh abschließend. Die Mannschaft gewann zudem in dieser Saison den Titel des Stadtmeisters in der Halle und auf dem Feld sowie den Pokalsieg.