Größtes Schulsportevent der Welt Förderschüler aus Gladbach starten auf großer Bühne in Berlin

Über die Landesmeisterschaft im Juni in Duisburg hatte sich die Schule mit ihren Schülern als Vertreter aus NRW für das Herbstfinale in Berlin qualifiziert – zum zweiten Mal in Folge, zum dritten Mal insgesamt. Für die Schule ein großer Erfolg. Sieben Schüler waren bereits im Vorjahr dabei. In Vorbereitung auf den Wettkampf wurden entsprechend Unterrichtsstunden so koordiniert, dass die teilnehmenden Schüler zusätzliche Sporteinheiten bekamen. Das zahlte sich aus: Nach Platz acht im Vorjahr landete das Team der LVR-Förderschule aus Mönchengladbach dieses Mal auf Rang fünf unter den 16 Mannschaften.