Jugend-Fußball : Jungjahrgänge stehen im Fokus

Jugend-Fußball Die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Mönchengladbach mussten in der Hinrunde der Niederrheinliga auch auf Spieler des jüngeren Jahrgangs zurückgreifen. Auch die U16 Borussias entwickelt sich gut.

Diesmal konnten die Westender keine Spieler für sich gewinnen, die in einem der umliegenden Nachwuchsleistungszentren ausgebildet wurden. Zwar sind die neu verpflichteten Spieler fußballerisch auf einem guten Niveau, aber es mangelt an der Erfahrung. Das führte dazu, dass einige Spiele trotz Führung in den letzten Minuten noch verloren gingen. Laucke hofft in der Rückrunde auf eine Steigerung, die dann das Team noch auf Tabellenplatz sechs führen soll. Der würde für die Direkt-Qualifikation für die nächste Saison reichen.