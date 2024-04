Jugendturnier in Venn Eintracht Frankfurt holt den Sieg, Lürrip überrascht

Ab 10 Uhr traten am Samstag die 24 Nachwuchsteams zunächst in der Gruppenphase auf der Venner Alm an. Insgesamt 17 Profivereine mit Nachwuchsleistungszentren waren gemeldet, darunter mit Rapid Wien und Sturm Graz aus Österreich, KAS Eupen aus Belgien und Legia Warschau aus Polen auch internationale Teams. Die sieben lokalen Nachwuchsteams hatten vor rund 600 Zuschauern gegen solch starke Gegner zumeist wenig zu melden. Trotzdem gab es Achtungserfolge: So holte die U11 des SV Lürrips in der Vorrunde zwei Remis gegen Eupen (0:0) und Arminia Bielefeld (1:1). Im Spiel um Platz 17 schlug Lürrip dann den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 und gewann somit die inoffizielle Wertung des besten Gladbacher Teams – denn die Borussia nahm dieses Mal mit ihrem Nachwuchs nicht teil.