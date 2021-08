Judoka Samira Bouizgarne : „Mein größtes Ziel sind die Olympischen Spiele“

Interview Judo Die Judo-Karriere der 21-jährigen Samira Bouizgarne vom 1. JC Mönchengladbach geht steil nach oben. Im Interview spricht sie über ihren Fahrplan für Olympia 2024 in Paris, über Trainer Andreas Tölzer und die Deutsche Meisterschaft.

Im Judo ist Samira Bouizgarne schon lange keine Unbekannte mehr: In der Schwergewichtsklasse von über 78 Kilogramm kann sie einige Erfolge wie den ersten Platz bei der U23-Europameisterschaft, Medaillen bei mehreren Deutschen Meisterschaften oder die Teilnahme bei den Europameisterschaften vorweisen. Die 21-Jährige vom Judoclub Mönchengladbach will jetzt erst richtig durchstarten und hat sich große Ziele gesetzt.

Aktuell stehen Sie bereits auf Platz 57 in der Schwergewichts-Weltrangliste, was sind Ihre sportlichen Pläne für die kommenden Jahre?

An den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio haben einige deutsche Judoka teilgenommen und auch zwei Medaillen gewonnen. Konnten Sie aus den Wettkämpfen etwas zur eigenen Vorbereitung mitnehmen?

Bouizgarne Die Auftritte habe ich verfolgt. Mir haben die Leistungen vor Augen geführt, dass ich auf jeden Fall in Bestform sein muss. Gerade beim Judo kann ein Fehler sehr schnell passieren, wenn man nur einen Millimeter falsch greift, ist man raus. Gleichzeitig hat Olympia dieses Jahr aber auch dafür gesorgt, dass es deutlich schwieriger war, bei den großen Wettkämpfen teilzunehmen, weil so viele Judoka gerade in ihrer Höchstleistung stehen. So konnte ich immerhin bei einigen kleineren Turnieren mitmachen, das soll aber zur Normalität werden.