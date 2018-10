Judo: Zwei Kämpfer des 1. JC Mönchengladbach international dabei

Judo : Odenthal holt Silber, Bouizgarne startet Samstag

Samira Bouizgarne und Marc Odenthal vertreten Deutschland. Foto: Verein

Mönchengladbach Bereits seit Mittwoch laufen die Weltmeisterschaften der U21 in Nassau (Bahamas), am Samstag greift auch eine Gladbacherin ins Geschehen ein: Samira Bouizgarne vom 1. JC Mönchengladbach kämpft in der ersten Runde der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm gegen die Polin Paulina Dziopa.

Insgesamt sind 186 Frauen und 241 Männer aus 67 Nationen in Nassau dabei, wo am Sonntag auch die Mannschafts-Weltmeisterschaften stattfinden.

Eine Medaille für einen Gladbacher gab es derweil bereits in Cancun: Marc Odenthal (ebenfalls 1. JC Mönchengladbach) sicherte sich in der Klasse bis 90 Kilogramm Silber des Grand Prix in Mexiko. Im Finale musste sich der 27-Jährige nur dem Vizeweltmeister Iva Felipe Silva Morales aus Kuba vorzeitig geschlagen geben. Es war Odenthals erste Grand-Prix-Medaille seit 2015. In der Vorrunde hatte der Gladbacher Pablo Saenz (Mexiko), Ciril Großklaus (Schweiz) und Frazer Chamberlain (Großbritannien) besiegt, das Halbfinale dann mit Wazaari-Wertung gegen Tschechiens Meister David Klammert gewonnen.

(ame)