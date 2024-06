Judok kämpfen für Flüchtlingsteam Delegation vom 1. JC tritt bei Olympischen Spielen an

Vom 1. JC Mönchengladbach wird Arab Sighbatullah in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm im Grand Palais Éphémère auf die Matte gehen. Der 22-jährige gebürtige Afghane kam im November 2022 nach Deutschland und entwickelte sich nach seiner Aufnahme in das Flüchtlingsteam schnell zu einem der Leistungsträger. Unter anderem durch einen siebten Platz beim European Cup in Madrid 2023 und dem Erreichen des Achtelfinales des Grand Prix in Österreich im März diesen Jahres arbeitete er sich zwischenzeitlich bis auf Platz 100 der Weltrangliste vor und sicherte sich damit das Olympiaticket.