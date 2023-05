Herren des 1. JC schlagen Gelsenkirchen Gladbacher Judoka verteidigen Tabellenführung in der 2. Bundesliga

Am Ende musste Adnan Khankan gar nicht mehr antreten. Der Judoka des 1. JC Mönchengladbach, der in der kommenden Woche für das IJF-Flüchtlingsteam bei der Weltmeisterschaft in Katar antreten wird, hätte beim Heimkampftag des Zweitligisten gegen den JC Koriouchi Gelsenkirchen eigentlich den letzten Kampf bestreiten sollen – da die Mönchengladbacher zu diesem Zeitpunkt bereits als Sieger feststanden, konnte Coach Vahid Sarlak seinen Schützling für die WM schonen. 8:6 stand es so am Ende für den 1. JC, der damit den dritten Sieg im dritten Match der 2. Judo-Bundesliga eingefahren hat.