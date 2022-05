Frauen starten Mission Bundesliga-Aufstieg : 1. JC Mönchengladbach eröffnet Judo-Saison mit Doppel-Kampftag

Daniel Detzel bei seinem Sieg in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm am letzten Kampftag der vergangenen Saison. Foto: Christoph Kawan

Judo Am Samstag starten die Männer des 1. JC Mönchengladbach gegen den Braunschweiger JC in die neue Judo-Saison der 2. Bundesliga. Auch die Frauen bestreiten ihren ersten Kampftag in der NRW-LIga und starten ihre Mission Bundesliga-Rückkehr.

Vor etwas weniger als einem Jahr stand Jasmin Grabowski noch auf einer olympischen Matte und hat bei den Spielen in Tokio gemeinsam mit der deutschen Judo-Mixed-Mannschaft die Bronzemedaille geholt, nun wird sie am Wochenende das erste Mal als Trainerin neben der Matte stehen – bei den Damen des 1. JC Mönchengladbach in der NRW-Liga.

Bis 2017 traten die Judo-Damen des 1. JC noch in der 1. Bundesliga an, ehe das Team aus personellen Gründen zurückgezogen werden musste und in der Oberliga neu an den Start ging. Nach dem Aufstieg in die NRW-Liga wurden nun die vergangenen zwei Saisons coronabedingt abgebrochen beziehungsweise auf freiwilliger Basis ohne sportliche Wertung ausgetragen. Nun soll weiter an der Bundesliga-Rückkehr gearbeitet werden. Schon 2018 sprach Jan Dörbandt, damals Teammanager des Männer-Teams und mittlerweile Vizepräsident des 1. JC, von einem Neuanfang und dem Ziel, innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre wieder mit beiden Teams mindestens in der 2. Bundesliga zu kämpfen. Dieses Ziel untermauerte nun auch Neu-Trainerin Grabowski, die gemeinsam mit Melina Dörbandt die Damen coachen wird. „Unser Ziel mit dem Frauenteam ist der Aufstieg“, so Grabowski. Selbst hat sie im Laufe ihrer sportlichen Karriere schon für den 1. JC in der Bundesliga gekämpft, dahin soll es im besten Fall zurückgehen. Dass der Kader das Potenzial hat, um in diesem Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu realisieren, davon sind sie in Mönchengladbach überzeugt. „Der Kader der Damen ist sehr stark: eine gute Mischung aus erfahrenen Kämpferinnen und Top-Nachwuchs-Athleten“, sagt Peer Radtke vom 1. JC, der mit den Männern ebenfalls am Wochenende in die neue Saison der 2. Bundesliga starten wird.