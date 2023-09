Kampftag in Hannover abgesagt 1. JC Mönchengladbach beendet die Judo-Saison auf Platz drei

Eigentlich hätte die Saison des 1. JC Mönchengladbach in der 2. Judo-Bundesliga am Wochenende mit dem Kampftag in Hannover enden sollen. „Gerne hätten wir uns mit einem Erfolgserlebnis in die Pause verabschiedet“, sagt Peer Radtke, Judoka des Herrenteam. Doch eine Krankheitswelle hat einen Großteil des Teams außer Gefecht gesetzt. „Mit so vielen Ausfällen hätte es sich leider nicht gelohnt, nach Hannover zu fahren“, so Radtke weiter.