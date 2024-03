Neue Saison der Judo-2.Bundesliga 1. JC Mönchengladbach gelingt der Auftaktsieg

Vlad-Damian Russu (Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm) in seinem ersten Bundesligakampf sowie Raymon de Vos (über 100 kg) brachten die Gladbacher Judoka mit ihren souveränen Ippon-Siegen mit 2:0 in Führung, ehe sich Andre Löb (bis 81 kg) geschlagen geben musste. In einer engen Begegnung konnte Adnan Khankan (bis 100 kg) eine Waza-ari-Wertung über die volle Kampfzeit verteidigen, dafür musste sich Neuzugang Chris Hoekstra (-73 kg) dem Westdeutschen Meister der U21-Altersklasse geschlagen geben. Peer Radtke (bis 60 kg) und Aslanbek Kagermanov (bis 90 kg) stellten mit ihren Siegen den 5:2 Pausenstand her.