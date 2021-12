Interview Bert Gerkens zur Hallen-Stadtmeisterschaft : „Es gab damals einen Trend zum Hallenfußball“

Bert Gerkens, 1984 Sportwart beim Stadtsportbund Mönchengladbach. Später war er auch Präsident des Stadtsportbundes. Foto: Ja/SSB

Interview Hallenfussball Bert Gerkens war 1984 als Sportwart des Stadtsportbundes Mönchengladbach dabei, als die erste Hallen-Stadtmeisterschaft für die Senioren ausgerichtet wurde. Im Interview erinnert er sich an den ersten Budenzauber in der Jahnhalle – vor allem an den großen Aufwand bei der Premiere.

Herr Gerkens, Sie waren damals Sportwart beim Stadtsportbund. Wie ist die Idee zur Hallen-Stadtmeisterschaft der Senioren für Mönchengladbach entstanden?

Bert Gerkens Zu der Zeit gab es einen bundesweiten Trend zum Hallenfußball. Und in Mönchengladbach führte die Sportjugend im SSB schon seit einigen Jahren erfolgreich während der Weihnachtsferien eine derartige Veranstaltung durch. Da entstand der Wunsch, das auch für die Senioren zu veranstalten.

Was ist Ihre prägendste Erinnerung rund um die erste Austragung der Stadtmeisterschaft 1984?

Gerkens Nachhaltig in Erinnerung sind mir vor allem die intensiven Beratungen im Vorfeld über die Durchführung sowie die Abwägung der Vorbehalte wegen der nicht optimalen Hallensituation. Außerdem die Sorge über eine eventuelle „Bolzerei“ und die organisatorische Überforderung, da nur ehrenamtliche Unterstützung vorhanden war.

Haben Sie denn damals schon erahnt, wie erfolgreich die Stadtmeisterschaft als Traditionsturnier in Mönchengladbach einmal wird?

Gerkens Solche Gedanken gingen damals unter. Das lag an der Herausforderung, die Veranstaltung zu optimieren sowie die Sorge wegen der schwierigen Umstände bei Halle und Parkplätzen.

Welches Ereignis in der Geschichte der Hallen-Stadtmeisterschaft ist Ihnen besonders in Erinnerung?

Gerkens Da fällt mir spontan kein besonderes Ereignis ein, aber aus sportlicher Sicht sind mir fußballtechnische Fähigkeiten der Spitzenmannschaften der ersten beiden Jahre in guter Erinnerung.

Was macht die Hallen-Stadtmeisterschaft aus Ihrer Sicht so populär?