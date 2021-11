Inklusionsturnier in Mönchengladbach : Hockey-Teams feiern 40. Auflage des Walter-Mayer-Gedächtnisturniers

Special-Hockey Das Ehepaar Meyer begann vor mehreren Jahrzehnten mit Kindern, die eine geistige Behinderung haben, Hockey zu spielen. Daraus ist ein Traditionsturnier geworden, das nun bereits zum 40. Mal ausgetragen wurde. Zum Jubiläum waren neben Oberbürgermeister Felix Heinrichs auch die vier Söhne des Ehepaar Meyers anwesend.

Im Jahr 1981 fand das Hockey-Turnier für Menschen mit einer geistigen Behinderung das erste Mal in Mönchengladbach statt, nun feierte das Walter-Mayer-Gedächtnisturnier in der Sporthalle Rheydt-Mülfort seine 40. Auflage. Es ist damit das älteste Special-Hockey-Turnierformat Deutschlands: „Es war wieder ein tolles Turnier in einer freundschaftlich-familiären Atmosphäre. Es ist ein Stück gelebte Inklusion“, sagte Claus Heinze, Organisator des Turniers und Trainer der Gladbacher Mannschaft.

Die Veranstalter vom Fachbereich Schule und Sport sowie vom Rheydter Spielverein durften in diesem Jahr Mannschaften aus Essen, Grevenbroich, Moers, Berlin-Brandenburg und die Lokalmatadore des Special Hockey Teams aus Mönchengladbach begrüßen. Im Turniermodus „Jeder gegen Jeden“ traten die Teams gegeneinander an. Und die Entscheidung um den Turniersieg musste das letzte Spiel des Tages bringen, als die Gladbacher auf das Team aus Essen traf. In einer rasanten Partie konnte Florian Bresch das Heimteam früh mit einem Penalty in Führung bringen. Essen gelang kurz vor Schluss der Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Mönchengladbacher die Siegchance mit einem Penalty. Thorsten Steinmetz spielte den Essener Torwart mustergültig aus, das Siegtor verhinderte allerdings der Torpfosten. Im Gegenzug fiel mit der Schlusssirene das Essener Siegtor, die sich damit zum Turniersieger kürten. Die Mönchengladbacher landeten auf dem dritten Platz. Zweiter wurde die Mannschaft aus Berlin/Brandenburg. Oberbürgermeister Felix Heinrichs wies in seiner Rede darauf hin, dass das sportliche Abschneiden an so einem Tag zweitrangig sei: „Allein, dass heute alle spielen können und dass auch noch bei einem Jubiläumsturnier, ist doch schon für alle ein Gewinn.“