Interview Jan Wipperfürth: „Der RSB baut mich behutsam auf“

Mönchengladbach Der einzige Gladbacher Squash-Bundesligaspieler spricht über seine Entwicklung, die vor elf Jahren mit der Entdeckung durch seinen erneuten Trainer beim Rheydter RSB, Paul-Ludger Schmitz, begann, seine Ziele und über das, was die Gegner an ihm fürchten.

Wipperfürth Ja, lassen Sie mich nachdenken – doch jetzt weiß ich es wieder: Als ich fünf Jahre alt war, wurde mein Vater von Paul-Ludger Schmitz in der heute nicht mehr existierenden Gladbacher Squashanlage „Inselwelt“ angesprochen. Ich kann somit sagen, dass er mich für den Squashsport entdeckt hat.

Wipperfürth Ich spielte für den 1. Mönchengladbacher SRC und mein Coach war mein Vater Ralph. Ich wurde Deutscher Jugend-Einzelmeister der U11 2013 sowie NRW-Jugendeinzelmeister U11 2012, U13 2015, U15 2017 und in der U17 letztes Jahr bereits für den RSB.

Wipperfürth Stimmt. Letztes Jahr bin ich zu ihm gegangen, als er mit dem Squashclub von Brüggen nach Rheydt kam. Er räumte mir dann die große Chance ein, in der Bundesliga mitspielen zu dürfen.

Wipperfürth Auf jeden Fall. Ich spielte plötzlich gegen die Großen des Squashsportes, die zum Teil deutsche Spitzenklasse sind oder international ganz vorn in der Weltrangliste mitmischen. Das hat mich geformt – aber auch spielerisch weitergebracht. Der Verein baut mich behutsam auf, an meinen Schwächen wird intensiv gearbeitet.

Wipperfürth Fünf bis sechs Tage bin ich beim Training. An freien Tagen trainiere ich sogar zweimal. Jeden Donnerstag habe ich Kadertraining vom NRW-Landesverband mit Janosch Thäsler in der Heimanlage, und jeden Dienstag fahre ich nach Oberhausen zum Bundestrainer Oliver Pettke.

Wipperfürth Ich will noch einmal Deutscher Jugendeinzelmeister in Hamburg vom 5. bis 7. April werden. Eine Woche vorher verteidige ich den Titel als NRW-Meister. Unter die Top Drei des Cologne Junior Cup zu kommen, verfolge ich ebenfalls als Ziel. Weiterhin will ich Mitglied der Nationalmannschaft bleiben. Und ich habe die Absicht, mit unserer Jugendmannschaft aus dem Verein auf NRW-Ebene das „Final Four“ zu gewinnen.