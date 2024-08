Neues Turnierformat von Toni Kroos Wie drei Beeck-Spielern der Sprung in die Icon League gelungen ist

Bleibt die Frage, wie der Verein dieses Engagement seiner Spieler sieht. „Ganz ehrlich: Wenn ich Anfang 20 wäre, würde ich da auch mitspielen wollen – nicht nur wegen des Geldes. Man muss sich da mal in die heutige Spielergeneration hineinversetzen: Die Icon League ist einfach in vielerlei Hinsicht attraktiv. Daher haben wir auch nicht kategorisch nein gesagt, sondern gehen offen damit um. Aufhalten können wir diese Entwicklung eh nicht, und daher wollen wir uns auch keine unnötigen Baustellen aufmachen. Wir nehmen die Spieler dabei aber schon ein Stück weit in die Eigenverantwortung. Da mache ich mir bei den Dreien aber auch keine Sorgen“, sagt Trainer Stephan Houben – und sieht die Belastung in der Icon League auch nicht als sonderlich groß an: „Netto spielt da jeder Akteur vielleicht zehn Minuten an einem Abend.“