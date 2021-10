Interview GHTC-Spieler Robin Kremers : „Wir haben einen klaren Standortnachteil“

Hockey Der Abwehrspieler des GHTC spricht im Interview über den guten Saisonverlauf, warum es schwer ist, Talente nach Gladbach zu locken und über einen möglichen Verbleib der starken Südafrikaner im Team.

Seit fünf Jahren ist Robin Kremers ein fester Bestandteil der Herren des Gladbacher HTC . Und in dieser Saison orderte Trainer Jan Klatt den gelernten Verteidiger aus dem Mittelfeld zurück in den Abwehrverbund. Mit Erfolg. Aber auch sonst läuft es derzeit rund beim GHTC. Im Interview spricht der stellvertretender Spielführer der Gladbacher über die aktuelle Situation in der 2. Liga.

Kremers Die Frage muss ich zweigeteilt beantworten. Wenn mir das jemand in der Vorbereitung gesagt hätte, hätte ich den zweiten Platz wahrscheinlich sofort unterschrieben, zumal wir mit Niklas Braun und Florian Jansen unsere beiden Spielführer an Erstligisten verloren hatten. Seitdem aber geklärt war, dass wir dreifache und mittlerweile sogar vierfache Verstärkung aus Südafrika bekommen würden, hat sich die Ausgangslage und unser Anspruch geändert. Mit den Jungs gehören wir nicht ins Mittelfeld der Tabelle.

Kremers Ich denke, dass wir in der Defensive bislang sehr gut performen. Bis auf das Wochenende, wo wir gegen Neuss und Krefeld acht Tore kassiert haben, haben wir auch eine ziemlich gute Statistik und fast nur Standard-Gegentore kassiert. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich fühle mich neben so erfahrenen Bundesligaspielern wie Felix Krause und Wei Adams hinten drin richtig wohl. In meinem Fall hatte unser Trainer mit dem Versetzung in die Abwehr wohl ein gutes Näschen.